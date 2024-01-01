1 тысяча вьетнамких донгов в иорданские динары

Сконвертируйте VND в JOD по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = JD0,00002801 JOD

Среднерыночный курс в 13:11
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса VND к JOD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

JOD
1 VND в JODПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00000,0000
Низкий0,00000,0000
В среднем0,00000,0000
Изменение-1.86%-0.70%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 VND к JOD

За последние 30 дней максимальный курс VND к JOD составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0000. Изменение курса VND к JOD в процентном соотношении составило -1.86.

За последние 90 дней максимальный курс VND к JOD составил 0,0000, а минимальный — 0,0000. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0000. Изменение курса VND к JOD в процентном соотношении составило -0.70.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график VND к JOD

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,520,9391,3331 398,911,39434,459153,875
1 AUD0,65810,6180,877920,1330,91722,665101,211
1 EUR1,0651,61911,421 489,911,48536,701163,88
1 SGD0,751,140,70411 049,331,04625,848115,422

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в иорданские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и JOD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в JOD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Иорданский динар
1000 VND0,02801 JOD
2000 VND0,05603 JOD
5000 VND0,14007 JOD
10000 VND0,28014 JOD
20000 VND0,56027 JOD
50000 VND1,40069 JOD
100000 VND2,80137 JOD
200000 VND5,60274 JOD
500000 VND14,00685 JOD
1000000 VND28,01370 JOD
2000000 VND56,02740 JOD
5000000 VND140,06850 JOD
Обменные курсы Иорданский динар / Вьетнамский донг
1 JOD35 696,80000 VND
5 JOD178 484,00000 VND
10 JOD356 968,00000 VND
20 JOD713 936,00000 VND
50 JOD1 784 840,00000 VND
100 JOD3 569 680,00000 VND
250 JOD8 924 200,00000 VND
500 JOD17 848 400,00000 VND
1000 JOD35 696 800,00000 VND
2000 JOD71 393 600,00000 VND
5000 JOD178 484 000,00000 VND
10000 JOD356 968 000,00000 VND