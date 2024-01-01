2 000 000 вьетнамких донгов в гамбийские даласи
Сконвертируйте VND в GMD по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса VND к GMD
1 VND = 0,00278 GMD
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 VND в GMD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0028
|0,0029
|Низкий
|0,0027
|0,0027
|В среднем
|0,0028
|0,0028
|Изменение
|-0.63%
|0.32%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к GMD
За последние 30 дней максимальный курс VND к GMD составил 0,0028, а минимальный — 0,0027. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0028. Изменение курса VND к GMD в процентном соотношении составило -0.63.
За последние 90 дней максимальный курс VND к GMD составил 0,0029, а минимальный — 0,0027. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0028. Изменение курса VND к GMD в процентном соотношении составило 0.32.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в гамбийские даласи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и GMD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в GMD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Гамбийский даласи
|1000 VND
|2,77811 GMD
|2000 VND
|5,55622 GMD
|5000 VND
|13,89055 GMD
|10000 VND
|27,78110 GMD
|20000 VND
|55,56220 GMD
|50000 VND
|138,90550 GMD
|100000 VND
|277,81100 GMD
|200000 VND
|555,62200 GMD
|500000 VND
|1 389,05500 GMD
|1000000 VND
|2 778,11000 GMD
|2000000 VND
|5 556,22000 GMD
|5000000 VND
|13 890,55000 GMD
|Обменные курсы Гамбийский даласи / Вьетнамский донг
|1 GMD
|359,95600 VND
|5 GMD
|1 799,78000 VND
|10 GMD
|3 599,56000 VND
|20 GMD
|7 199,12000 VND
|50 GMD
|17 997,80000 VND
|100 GMD
|35 995,60000 VND
|250 GMD
|89 989,00000 VND
|500 GMD
|179 978,00000 VND
|1000 GMD
|359 956,00000 VND
|2000 GMD
|719 912,00000 VND
|5000 GMD
|1 799 780,00000 VND
|10000 GMD
|3 599 560,00000 VND