2 000 000 вьетнамких донгов в ганские седи

Сконвертируйте VND в GHS по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = GH¢0,0006396 GHS

Среднерыночный курс в 12:48
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса VND к GHS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

GHS
1 VND в GHSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00070,0007
Низкий0,00060,0006
В среднем0,00060,0006
Изменение0.15%6.37%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 VND к GHS

За последние 30 дней максимальный курс VND к GHS составил 0,0007, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0006. Изменение курса VND к GHS в процентном соотношении составило 0.15.

За последние 90 дней максимальный курс VND к GHS составил 0,0007, а минимальный — 0,0006. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0006. Изменение курса VND к GHS в процентном соотношении составило 6.37.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график VND к GHS

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5190,9381,3321 397,91,39334,445153,785
1 AUD0,65810,6180,877920,3070,91722,677101,244
1 EUR1,0661,61911,421 489,671,48536,706163,89
1 SGD0,751,140,70411 049,121,04625,851115,415

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в ганские седи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и GHS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в GHS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Ганский седи
1000 VND0,63965 GHS
2000 VND1,27930 GHS
5000 VND3,19824 GHS
10000 VND6,39648 GHS
20000 VND12,79296 GHS
50000 VND31,98240 GHS
100000 VND63,96480 GHS
200000 VND127,92960 GHS
500000 VND319,82400 GHS
1000000 VND639,64800 GHS
2000000 VND1 279,29600 GHS
5000000 VND3 198,24000 GHS
Обменные курсы Ганский седи / Вьетнамский донг
1 GHS1 563,36000 VND
5 GHS7 816,80000 VND
10 GHS15 633,60000 VND
20 GHS31 267,20000 VND
50 GHS78 168,00000 VND
100 GHS156 336,00000 VND
250 GHS390 840,00000 VND
500 GHS781 680,00000 VND
1000 GHS1 563 360,00000 VND
2000 GHS3 126 720,00000 VND
5000 GHS7 816 800,00000 VND
10000 GHS15 633 600,00000 VND