200 000 вьетнамких донгов в колумбийские песо
Сконвертируйте VND в COP по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса VND к COP
1 VND = 0,17147 COP
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 VND в COP
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1756
|0,1756
|Низкий
|0,1677
|0,1602
|В среднем
|0,1715
|0,1688
|Изменение
|1.14%
|6.87%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к COP
За последние 30 дней максимальный курс VND к COP составил 0,1756, а минимальный — 0,1677. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1715. Изменение курса VND к COP в процентном соотношении составило 1.14.
За последние 90 дней максимальный курс VND к COP составил 0,1756, а минимальный — 0,1602. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1688. Изменение курса VND к COP в процентном соотношении составило 6.87.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в колумбийские песо
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и COP из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в COP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Колумбийское песо
|1000 VND
|171,46800 COP
|2000 VND
|342,93600 COP
|5000 VND
|857,34000 COP
|10000 VND
|1 714,68000 COP
|20000 VND
|3 429,36000 COP
|50000 VND
|8 573,40000 COP
|100000 VND
|17 146,80000 COP
|200000 VND
|34 293,60000 COP
|500000 VND
|85 734,00000 COP
|1000000 VND
|171 468,00000 COP
|2000000 VND
|342 936,00000 COP
|5000000 VND
|857 340,00000 COP
|Обменные курсы Колумбийское песо / Вьетнамский донг
|1 COP
|5,83198 VND
|5 COP
|29,15990 VND
|10 COP
|58,31980 VND
|20 COP
|116,63960 VND
|50 COP
|291,59900 VND
|100 COP
|583,19800 VND
|250 COP
|1 457,99500 VND
|500 COP
|2 915,99000 VND
|1000 COP
|5 831,98000 VND
|2000 COP
|11 663,96000 VND
|5000 COP
|29 159,90000 VND
|10000 COP
|58 319,80000 VND