1 тысяча вьетнамких донгов в колумбийские песо

Сконвертируйте VND в COP по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = $0,1715 COP

Среднерыночный курс в 12:27
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График изменения обменного курса VND к COP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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COP
1 VND в COPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,17560,1756
Низкий0,16770,1602
В среднем0,17150,1688
Изменение1.14%6.87%
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Соотношение 1 VND к COP

За последние 30 дней максимальный курс VND к COP составил 0,1756, а минимальный — 0,1677. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1715. Изменение курса VND к COP в процентном соотношении составило 1.14.

За последние 90 дней максимальный курс VND к COP составил 0,1756, а минимальный — 0,1602. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1688. Изменение курса VND к COP в процентном соотношении составило 6.87.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5190,9381,3321 397,191,39334,415153,825
1 AUD0,65810,6180,877919,980,91722,66101,286
1 EUR1,0661,61911,421 489,261,48536,682163,96
1 SGD0,751,140,70411 048,591,04525,828115,445

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в колумбийские песо

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и COP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в COP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Колумбийское песо
1000 VND171,46800 COP
2000 VND342,93600 COP
5000 VND857,34000 COP
10000 VND1 714,68000 COP
20000 VND3 429,36000 COP
50000 VND8 573,40000 COP
100000 VND17 146,80000 COP
200000 VND34 293,60000 COP
500000 VND85 734,00000 COP
1000000 VND171 468,00000 COP
2000000 VND342 936,00000 COP
5000000 VND857 340,00000 COP
Обменные курсы Колумбийское песо / Вьетнамский донг
1 COP5,83198 VND
5 COP29,15990 VND
10 COP58,31980 VND
20 COP116,63960 VND
50 COP291,59900 VND
100 COP583,19800 VND
250 COP1 457,99500 VND
500 COP2 915,99000 VND
1000 COP5 831,98000 VND
2000 COP11 663,96000 VND
5000 COP29 159,90000 VND
10000 COP58 319,80000 VND