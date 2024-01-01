100 тысяч вьетнамких донгов в дирхамы ОАЭ

Сконвертируйте VND в AED по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = د.إ0,0001451 AED

Среднерыночный курс в 11:25
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График изменения обменного курса VND к AED

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AED
1 VND в AEDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение-1.96%-0.73%
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Соотношение 1 VND к AED

За последние 30 дней максимальный курс VND к AED составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к AED в процентном соотношении составило -1.96.

За последние 90 дней максимальный курс VND к AED составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к AED в процентном соотношении составило -0.73.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5190,9381,3321 397,11,39334,391153,755
1 AUD0,65810,6180,877919,7810,91722,641101,225
1 EUR1,0661,61911,421 489,241,48536,659163,9
1 SGD0,7511,140,70411 048,831,04625,818115,427

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в дирхамы ОАЭ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Дирхам ОАЭ
1000 VND0,14512 AED
2000 VND0,29024 AED
5000 VND0,72559 AED
10000 VND1,45118 AED
20000 VND2,90236 AED
50000 VND7,25590 AED
100000 VND14,51180 AED
200000 VND29,02360 AED
500000 VND72,55900 AED
1000000 VND145,11800 AED
2000000 VND290,23600 AED
5000000 VND725,59000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Вьетнамский донг
1 AED6 890,95000 VND
5 AED34 454,75000 VND
10 AED68 909,50000 VND
20 AED137 819,00000 VND
50 AED344 547,50000 VND
100 AED689 095,00000 VND
250 AED1 722 737,50000 VND
500 AED3 445 475,00000 VND
1000 AED6 890 950,00000 VND
2000 AED13 781 900,00000 VND
5000 AED34 454 750,00000 VND
10000 AED68 909 500,00000 VND