5 узбекских сомов в тайские баты

Сконвертируйте UZS в THB по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = ฿0,002686 THB

Среднерыночный курс в 11:27
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График изменения обменного курса UZS к THB

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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THB
1 UZS в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00270,0028
Низкий0,00260,0025
В среднем0,00260,0026
Изменение3.43%-3.24%
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Соотношение 1 UZS к THB

За последние 30 дней максимальный курс UZS к THB составил 0,0027, а минимальный — 0,0026. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0026. Изменение курса UZS к THB в процентном соотношении составило 3.43.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к THB составил 0,0028, а минимальный — 0,0025. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0026. Изменение курса UZS к THB в процентном соотношении составило -3.24.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06689,9751,4861,620,93821,806
1 GBP1,20811,288108,7171,7951,9581,13326,348
1 USD0,9380,776184,3851,3931,520,87920,451
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,242

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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UZS в JPY

UZS в RUB

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UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Тайский бат
1 UZS0,00269 THB
5 UZS0,01343 THB
10 UZS0,02686 THB
20 UZS0,05371 THB
50 UZS0,13428 THB
100 UZS0,26855 THB
250 UZS0,67138 THB
500 UZS1,34276 THB
1000 UZS2,68551 THB
2000 UZS5,37102 THB
5000 UZS13,42755 THB
10000 UZS26,85510 THB
Обменные курсы Тайский бат / Узбекский сом
1 THB372,36800 UZS
5 THB1 861,84000 UZS
10 THB3 723,68000 UZS
20 THB7 447,36000 UZS
50 THB18 618,40000 UZS
100 THB37 236,80000 UZS
250 THB93 092,00000 UZS
500 THB186 184,00000 UZS
1000 THB372 368,00000 UZS
2000 THB744 736,00000 UZS
5000 THB1 861 840,00000 UZS
10000 THB3 723 680,00000 UZS