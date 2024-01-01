250 узбекских сомов в индонезийские рупии

Сконвертируйте UZS в IDR по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = Rp1,225 IDR

Среднерыночный курс в 08:54
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График изменения обменного курса UZS к IDR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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IDR
1 UZS в IDRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,23771,2546
Низкий1,20701,1839
В среднем1,22101,2165
Изменение0.39%-2.39%
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Соотношение 1 UZS к IDR

За последние 30 дней максимальный курс UZS к IDR составил 1,2377, а минимальный — 1,2070. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2210. Изменение курса UZS к IDR в процентном соотношении составило 0.39.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к IDR составил 1,2546, а минимальный — 1,1839. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2165. Изменение курса UZS к IDR в процентном соотношении составило -2.39.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1431,4881,6220,93921,711
1 GBP1,20711,29108,8441,7961,9581,13426,215
1 USD0,9360,775184,3721,3921,5180,87920,321
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в индонезийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и IDR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в IDR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

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UZS в GBP

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UZS в JPY

UZS в RUB

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UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Индонезийская рупия
1 UZS1,22452 IDR
5 UZS6,12260 IDR
10 UZS12,24520 IDR
20 UZS24,49040 IDR
50 UZS61,22600 IDR
100 UZS122,45200 IDR
250 UZS306,13000 IDR
500 UZS612,26000 IDR
1000 UZS1 224,52000 IDR
2000 UZS2 449,04000 IDR
5000 UZS6 122,60000 IDR
10000 UZS12 245,20000 IDR
Обменные курсы Индонезийская рупия / Узбекский сом
1 IDR0,81665 UZS
5 IDR4,08323 UZS
10 IDR8,16645 UZS
20 IDR16,33290 UZS
50 IDR40,83225 UZS
100 IDR81,66450 UZS
250 IDR204,16125 UZS
500 IDR408,32250 UZS
1000 IDR816,64500 UZS
2000 IDR1 633,29000 UZS
5000 IDR4 083,22500 UZS
10000 IDR8 166,45000 UZS