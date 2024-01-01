5 узбекских сомов в бразильские реалы

Сконвертируйте UZS в BRL по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = R$0,0004479 BRL

Среднерыночный курс в 08:54
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График изменения обменного курса UZS к BRL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BRL
1 UZS в BRLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00050,0005
Низкий0,00040,0004
В среднем0,00040,0004
Изменение1.95%3.57%
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Соотношение 1 UZS к BRL

За последние 30 дней максимальный курс UZS к BRL составил 0,0005, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0004. Изменение курса UZS к BRL в процентном соотношении составило 1.95.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к BRL составил 0,0005, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0004. Изменение курса UZS к BRL в процентном соотношении составило 3.57.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1531,4881,6220,93821,707
1 GBP1,20711,29108,8351,7961,9581,13326,205
1 USD0,9360,775184,3781,3931,5180,87820,316
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Бразильский реал
1 UZS0,00045 BRL
5 UZS0,00224 BRL
10 UZS0,00448 BRL
20 UZS0,00896 BRL
50 UZS0,02239 BRL
100 UZS0,04479 BRL
250 UZS0,11197 BRL
500 UZS0,22394 BRL
1000 UZS0,44789 BRL
2000 UZS0,89578 BRL
5000 UZS2,23944 BRL
10000 UZS4,47888 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Узбекский сом
1 BRL2 232,70000 UZS
5 BRL11 163,50000 UZS
10 BRL22 327,00000 UZS
20 BRL44 654,00000 UZS
50 BRL111 635,00000 UZS
100 BRL223 270,00000 UZS
250 BRL558 175,00000 UZS
500 BRL1 116 350,00000 UZS
1000 BRL2 232 700,00000 UZS
2000 BRL4 465 400,00000 UZS
5000 BRL11 163 500,00000 UZS
10000 BRL22 327 000,00000 UZS