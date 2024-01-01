20 узбекских сомов в арубанские флорины

Сконвертируйте UZS в AWG по реальному обменному курсу

so'm1,000 UZS = ƒ0,0001398 AWG

Среднерыночный курс в 09:59
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График изменения обменного курса UZS к AWG

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AWG
1 UZS в AWGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00010,0001
Низкий0,00010,0001
В среднем0,00010,0001
Изменение-0.25%-1.44%
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Соотношение 1 UZS к AWG

За последние 30 дней максимальный курс UZS к AWG составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса UZS к AWG в процентном соотношении составило -0.25.

За последние 90 дней максимальный курс UZS к AWG составил 0,0001, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0001. Изменение курса UZS к AWG в процентном соотношении составило -1.44.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,1311,4881,6230,93821,701
1 GBP1,20811,29108,8431,7971,961,13326,207
1 USD0,9360,775184,3841,3931,5190,87820,318
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из узбекских сомов в арубанские флорины

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UZS из выпадающего списка для исходной валюты и AWG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UZS в AWG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для узбекских сомов

UZS в USD

UZS в EUR

UZS в GBP

UZS в INR

UZS в JPY

UZS в RUB

UZS в AUD

UZS в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Узбекский сом / Арубанский флорин
1 UZS0,00014 AWG
5 UZS0,00070 AWG
10 UZS0,00140 AWG
20 UZS0,00280 AWG
50 UZS0,00699 AWG
100 UZS0,01398 AWG
250 UZS0,03495 AWG
500 UZS0,06989 AWG
1000 UZS0,13979 AWG
2000 UZS0,27958 AWG
5000 UZS0,69895 AWG
10000 UZS1,39789 AWG
Обменные курсы Арубанский флорин / Узбекский сом
1 AWG7 153,63000 UZS
5 AWG35 768,15000 UZS
10 AWG71 536,30000 UZS
20 AWG143 072,60000 UZS
50 AWG357 681,50000 UZS
100 AWG715 363,00000 UZS
250 AWG1 788 407,50000 UZS
500 AWG3 576 815,00000 UZS
1000 AWG7 153 630,00000 UZS
2000 AWG14 307 260,00000 UZS
5000 AWG35 768 150,00000 UZS
10000 AWG71 536 300,00000 UZS