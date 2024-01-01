500 уругвайских песо в доллары США

Сконвертируйте UYU в USD по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = $0,02371 USD

Среднерыночный курс в 20:33
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График изменения обменного курса UYU к USD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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USD
1 UYU в USDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02440,0249
Низкий0,02370,0237
В среднем0,02400,0243
Изменение-1.60%-4.21%
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Соотношение 1 UYU к USD

За последние 30 дней максимальный курс UYU к USD составил 0,0244, а минимальный — 0,0237. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0240. Изменение курса UYU к USD в процентном соотношении составило -1.60.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к USD составил 0,0249, а минимальный — 0,0237. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0243. Изменение курса UYU к USD в процентном соотношении составило -4.21.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06790,0661,4871,6230,93821,66
1 GBP1,20711,289108,7421,7951,9591,13326,152
1 USD0,9370,776184,3911,3931,520,87920,295
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,24

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в доллары США

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и USD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в USD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Доллар США
1 UYU0,02371 USD
5 UYU0,11855 USD
10 UYU0,23711 USD
20 UYU0,47421 USD
50 UYU1,18554 USD
100 UYU2,37107 USD
250 UYU5,92768 USD
500 UYU11,85535 USD
1000 UYU23,71070 USD
2000 UYU47,42140 USD
5000 UYU118,55350 USD
10000 UYU237,10700 USD
Обменные курсы Доллар США / Уругвайское песо
1 USD42,17500 UYU
5 USD210,87500 UYU
10 USD421,75000 UYU
20 USD843,50000 UYU
50 USD2 108,75000 UYU
100 USD4 217,50000 UYU
250 USD10 543,75000 UYU
500 USD21 087,50000 UYU
1000 USD42 175,00000 UYU
2000 USD84 350,00000 UYU
5000 USD210 875,00000 UYU
10000 USD421 750,00000 UYU