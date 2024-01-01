500 уругвайских песо в украинские гривны

Сконвертируйте UYU в UAH по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = ₴0,9721 UAH

Среднерыночный курс в 09:47
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График изменения обменного курса UYU к UAH

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UAH
1 UYU в UAHПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,00091,0200
Низкий0,97210,9721
В среднем0,98650,9965
Изменение-1.60%-4.09%
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Соотношение 1 UYU к UAH

За последние 30 дней максимальный курс UYU к UAH составил 1,0009, а минимальный — 0,9721. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,9865. Изменение курса UYU к UAH в процентном соотношении составило -1.60.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к UAH составил 1,0200, а минимальный — 0,9721. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,9965. Изменение курса UYU к UAH в процентном соотношении составило -4.09.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8281,06890,0781,4871,6230,93821,692
1 GBP1,20711,289108,7471,7951,9591,13226,188
1 USD0,9370,776184,3821,3931,520,87820,32
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,241

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в украинские гривны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Украинская гривна
1 UYU0,97214 UAH
5 UYU4,86070 UAH
10 UYU9,72140 UAH
20 UYU19,44280 UAH
50 UYU48,60700 UAH
100 UYU97,21400 UAH
250 UYU243,03500 UAH
500 UYU486,07000 UAH
1000 UYU972,14000 UAH
2000 UYU1 944,28000 UAH
5000 UYU4 860,70000 UAH
10000 UYU9 721,40000 UAH
Обменные курсы Украинская гривна / Уругвайское песо
1 UAH1,02866 UYU
5 UAH5,14330 UYU
10 UAH10,28660 UYU
20 UAH20,57320 UYU
50 UAH51,43300 UYU
100 UAH102,86600 UYU
250 UAH257,16500 UYU
500 UAH514,33000 UYU
1000 UAH1 028,66000 UYU
2000 UAH2 057,32000 UYU
5000 UAH5 143,30000 UYU
10000 UAH10 286,60000 UYU