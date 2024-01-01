1 уругвайское песо в джерсийские фунты

Сконвертируйте UYU в JEP по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = £0,01839 JEP

Среднерыночный курс в 08:53
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График изменения обменного курса UYU к JEP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JEP
1 UYU в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01880,0193
Низкий0,01840,0177
В среднем0,01850,0186
Изменение-0.29%-4.44%
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Соотношение 1 UYU к JEP

За последние 30 дней максимальный курс UYU к JEP составил 0,0188, а минимальный — 0,0184. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0185. Изменение курса UYU к JEP в процентном соотношении составило -0.29.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к JEP составил 0,0193, а минимальный — 0,0177. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0186. Изменение курса UYU к JEP в процентном соотношении составило -4.44.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06990,1891,4881,6250,93921,671
1 GBP1,20711,29108,8361,7961,961,13326,151
1 USD0,9360,775184,3921,3921,520,87920,278
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,24

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайское песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Фунт Джерси
1 UYU0,01839 JEP
5 UYU0,09193 JEP
10 UYU0,18385 JEP
20 UYU0,36771 JEP
50 UYU0,91927 JEP
100 UYU1,83854 JEP
250 UYU4,59635 JEP
500 UYU9,19270 JEP
1000 UYU18,38540 JEP
2000 UYU36,77080 JEP
5000 UYU91,92700 JEP
10000 UYU183,85400 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Уругвайское песо
1 JEP54,39100 UYU
5 JEP271,95500 UYU
10 JEP543,91000 UYU
20 JEP1 087,82000 UYU
50 JEP2 719,55000 UYU
100 JEP5 439,10000 UYU
250 JEP13 597,75000 UYU
500 JEP27 195,50000 UYU
1000 JEP54 391,00000 UYU
2000 JEP108 782,00000 UYU
5000 JEP271 955,00000 UYU
10000 JEP543 910,00000 UYU