20 уругвайских песо в исландские кроны

Сконвертируйте UYU в ISK по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = kr3,299 ISK

Среднерыночный курс в 08:52
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График изменения обменного курса UYU к ISK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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ISK
1 UYU в ISKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,35203,4468
Низкий3,27333,2063
В среднем3,30623,3320
Изменение0.18%-3.40%
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Соотношение 1 UYU к ISK

За последние 30 дней максимальный курс UYU к ISK составил 3,3520, а минимальный — 3,2733. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,3062. Изменение курса UYU к ISK в процентном соотношении составило 0.18.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к ISK составил 3,4468, а минимальный — 3,2063. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,3320. Изменение курса UYU к ISK в процентном соотношении составило -3.40.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06990,1961,4881,6250,93921,661
1 GBP1,20711,29108,8361,7961,961,13326,138
1 USD0,9360,775184,3861,3921,520,87920,266
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,24

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в исландские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и ISK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в ISK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Исландская крона
1 UYU3,29876 ISK
5 UYU16,49380 ISK
10 UYU32,98760 ISK
20 UYU65,97520 ISK
50 UYU164,93800 ISK
100 UYU329,87600 ISK
250 UYU824,69000 ISK
500 UYU1 649,38000 ISK
1000 UYU3 298,76000 ISK
2000 UYU6 597,52000 ISK
5000 UYU16 493,80000 ISK
10000 UYU32 987,60000 ISK
Обменные курсы Исландская крона / Уругвайское песо
1 ISK0,30315 UYU
5 ISK1,51573 UYU
10 ISK3,03145 UYU
20 ISK6,06290 UYU
50 ISK15,15725 UYU
100 ISK30,31450 UYU
250 ISK75,78625 UYU
500 ISK151,57250 UYU
1000 ISK303,14500 UYU
2000 ISK606,29000 UYU
5000 ISK1 515,72500 UYU
10000 ISK3 031,45000 UYU