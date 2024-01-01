5 уругвайских песо в швейцарские франки

Сконвертируйте UYU в CHF по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = SFr.0,02083 CHF

Среднерыночный курс в 08:24
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График изменения обменного курса UYU к CHF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CHF
1 UYU в CHFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02110,0216
Низкий0,02070,0200
В среднем0,02080,0208
Изменение0.83%-2.72%
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Соотношение 1 UYU к CHF

За последние 30 дней максимальный курс UYU к CHF составил 0,0211, а минимальный — 0,0207. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0208. Изменение курса UYU к CHF в процентном соотношении составило 0.83.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к CHF составил 0,0216, а минимальный — 0,0200. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0208. Изменение курса UYU к CHF в процентном соотношении составило -2.72.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06890,1441,4881,6240,93821,626
1 GBP1,20711,289108,7731,7951,961,13226,095
1 USD0,9360,776184,3891,3931,520,87820,245
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,24

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в швейцарские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и CHF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в CHF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Швейцарский франк
1 UYU0,02083 CHF
5 UYU0,10414 CHF
10 UYU0,20829 CHF
20 UYU0,41657 CHF
50 UYU1,04143 CHF
100 UYU2,08287 CHF
250 UYU5,20717 CHF
500 UYU10,41435 CHF
1000 UYU20,82870 CHF
2000 UYU41,65740 CHF
5000 UYU104,14350 CHF
10000 UYU208,28700 CHF
Обменные курсы Швейцарский франк / Уругвайское песо
1 CHF48,01070 UYU
5 CHF240,05350 UYU
10 CHF480,10700 UYU
20 CHF960,21400 UYU
50 CHF2 400,53500 UYU
100 CHF4 801,07000 UYU
250 CHF12 002,67500 UYU
500 CHF24 005,35000 UYU
1000 CHF48 010,70000 UYU
2000 CHF96 021,40000 UYU
5000 CHF240 053,50000 UYU
10000 CHF480 107,00000 UYU