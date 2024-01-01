1 тысяча уругвайских песо в австралийские доллары

Сконвертируйте UYU в AUD по реальному обменному курсу

$U1,000 UYU = A$0,03603 AUD

Среднерыночный курс в 08:11
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График изменения обменного курса UYU к AUD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AUD
1 UYU в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03700,0375
Низкий0,03570,0344
В среднем0,03620,0362
Изменение0.95%-3.38%
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Соотношение 1 UYU к AUD

За последние 30 дней максимальный курс UYU к AUD составил 0,0370, а минимальный — 0,0357. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0362. Изменение курса UYU к AUD в процентном соотношении составило 0.95.

За последние 90 дней максимальный курс UYU к AUD составил 0,0375, а минимальный — 0,0344. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0362. Изменение курса UYU к AUD в процентном соотношении составило -3.38.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8291,06990,2071,4881,6250,93921,613
1 GBP1,20611,29108,8181,7951,961,13226,072
1 USD0,9350,775184,3851,3921,520,87820,218
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,24

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Как произвести расчет конвертации из уругвайских песо в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UYU из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UYU в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для уругвайских песо

UYU в USD

UYU в EUR

UYU в GBP

UYU в INR

UYU в JPY

UYU в RUB

UYU в AUD

UYU в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Уругвайское песо / Австралийский доллар
1 UYU0,03603 AUD
5 UYU0,18016 AUD
10 UYU0,36032 AUD
20 UYU0,72064 AUD
50 UYU1,80159 AUD
100 UYU3,60318 AUD
250 UYU9,00795 AUD
500 UYU18,01590 AUD
1000 UYU36,03180 AUD
2000 UYU72,06360 AUD
5000 UYU180,15900 AUD
10000 UYU360,31800 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Уругвайское песо
1 AUD27,75330 UYU
5 AUD138,76650 UYU
10 AUD277,53300 UYU
20 AUD555,06600 UYU
50 AUD1 387,66500 UYU
100 AUD2 775,33000 UYU
250 AUD6 938,32500 UYU
500 AUD13 876,65000 UYU
1000 AUD27 753,30000 UYU
2000 AUD55 506,60000 UYU
5000 AUD138 766,50000 UYU
10000 AUD277 533,00000 UYU