10 угандийских шиллингов в франки КФА BCEAO

Сконвертируйте UGX в XOF по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = CFA0,1677 XOF

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График изменения обменного курса UGX к XOF

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Обновлено несколько сек. назад
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XOF
1 UGX в XOFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,16780,1678
Низкий0,16350,1578
В среднем0,16530,1616
Изменение2.58%4.83%
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Соотношение 1 UGX к XOF

За последние 30 дней максимальный курс UGX к XOF составил 0,1678, а минимальный — 0,1635. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1653. Изменение курса UGX к XOF в процентном соотношении составило 2.58.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к XOF составил 0,1678, а минимальный — 0,1578. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1616. Изменение курса UGX к XOF в процентном соотношении составило 4.83.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5190,9351,330,77584,3791 695,521,392
1 AUD0,65810,6160,8760,5155,5511 116,250,917
1 EUR1,0691,62411,4220,82990,2231 812,931,489
1 SGD0,7521,1420,70310,58363,4311 274,591,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в франки КФА BCEAO

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Франк КФА BCEAO
1 UGX0,16774 XOF
5 UGX0,83870 XOF
10 UGX1,67739 XOF
20 UGX3,35478 XOF
50 UGX8,38695 XOF
100 UGX16,77390 XOF
250 UGX41,93475 XOF
500 UGX83,86950 XOF
1000 UGX167,73900 XOF
2000 UGX335,47800 XOF
5000 UGX838,69500 XOF
10000 UGX1 677,39000 XOF
Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Угандийский шиллинг
1 XOF5,96164 UGX
5 XOF29,80820 UGX
10 XOF59,61640 UGX
20 XOF119,23280 UGX
50 XOF298,08200 UGX
100 XOF596,16400 UGX
250 XOF1 490,41000 UGX
500 XOF2 980,82000 UGX
1000 XOF5 961,64000 UGX
2000 XOF11 923,28000 UGX
5000 XOF29 808,20000 UGX
10000 XOF59 616,40000 UGX