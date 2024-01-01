20 угандийских шиллингов в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте UGX в TZS по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = tzs0,7284 TZS

Среднерыночный курс в 07:47
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График изменения обменного курса UGX к TZS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TZS
1 UGX в TZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,74440,7444
Низкий0,72550,7238
В среднем0,73870,7345
Изменение-1.90%0.47%
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Соотношение 1 UGX к TZS

За последние 30 дней максимальный курс UGX к TZS составил 0,7444, а минимальный — 0,7255. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,7387. Изменение курса UGX к TZS в процентном соотношении составило -1.90.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к TZS составил 0,7444, а минимальный — 0,7238. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,7345. Изменение курса UGX к TZS в процентном соотношении составило 0.47.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,520,9361,3310,77684,3841 695,521,392
1 AUD0,65810,6150,8750,5155,5031 115,230,916
1 EUR1,0691,62511,4220,82990,2021 812,431,488
1 SGD0,7521,1430,70310,58363,4151 274,21,046

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Танзанийский шиллинг
1 UGX0,72841 TZS
5 UGX3,64203 TZS
10 UGX7,28405 TZS
20 UGX14,56810 TZS
50 UGX36,42025 TZS
100 UGX72,84050 TZS
250 UGX182,10125 TZS
500 UGX364,20250 TZS
1000 UGX728,40500 TZS
2000 UGX1 456,81000 TZS
5000 UGX3 642,02500 TZS
10000 UGX7 284,05000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Угандийский шиллинг
1 TZS1,37286 UGX
5 TZS6,86430 UGX
10 TZS13,72860 UGX
20 TZS27,45720 UGX
50 TZS68,64300 UGX
100 TZS137,28600 UGX
250 TZS343,21500 UGX
500 TZS686,43000 UGX
1000 TZS1 372,86000 UGX
2000 TZS2 745,72000 UGX
5000 TZS6 864,30000 UGX
10000 TZS13 728,60000 UGX