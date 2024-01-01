5 угандийских шиллингов в эсватинские эмалангени

Сконвертируйте UGX в SZL по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = L0,004817 SZL

Среднерыночный курс в 07:36
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График изменения обменного курса UGX к SZL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SZL
1 UGX в SZLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00490,0049
Низкий0,00470,0046
В среднем0,00480,0048
Изменение1.55%-0.87%
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Соотношение 1 UGX к SZL

За последние 30 дней максимальный курс UGX к SZL составил 0,0049, а минимальный — 0,0047. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0048. Изменение курса UGX к SZL в процентном соотношении составило 1.55.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к SZL составил 0,0049, а минимальный — 0,0046. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0048. Изменение курса UGX к SZL в процентном соотношении составило -0.87.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5190,9351,330,77584,3781 695,521,392
1 AUD0,65810,6150,8750,5155,5381 115,990,916
1 EUR1,071,62511,4230,8390,2721 813,951,489
1 SGD0,7521,1420,70310,58363,441 274,781,046

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в эсватинские эмалангени

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и SZL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в SZL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Свазилендский лилангени
1 UGX0,00482 SZL
5 UGX0,02409 SZL
10 UGX0,04817 SZL
20 UGX0,09635 SZL
50 UGX0,24086 SZL
100 UGX0,48173 SZL
250 UGX1,20432 SZL
500 UGX2,40863 SZL
1000 UGX4,81726 SZL
2000 UGX9,63452 SZL
5000 UGX24,08630 SZL
10000 UGX48,17260 SZL
Обменные курсы Свазилендский лилангени / Угандийский шиллинг
1 SZL207,58700 UGX
5 SZL1 037,93500 UGX
10 SZL2 075,87000 UGX
20 SZL4 151,74000 UGX
50 SZL10 379,35000 UGX
100 SZL20 758,70000 UGX
250 SZL51 896,75000 UGX
500 SZL103 793,50000 UGX
1000 SZL207 587,00000 UGX
2000 SZL415 174,00000 UGX
5000 SZL1 037 935,00000 UGX
10000 SZL2 075 870,00000 UGX