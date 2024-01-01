50 угандийских шиллингов в саудовские риялы

Сконвертируйте UGX в SAR по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = SR0,001026 SAR

Среднерыночный курс в 07:23
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UGX к SAR

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

SAR
1 UGX в SARПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00100,0010
Низкий0,00100,0010
В среднем0,00100,0010
Изменение0.22%1.90%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UGX к SAR

За последние 30 дней максимальный курс UGX к SAR составил 0,0010, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0010. Изменение курса UGX к SAR в процентном соотношении составило 0.22.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к SAR составил 0,0010, а минимальный — 0,0010. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0010. Изменение курса UGX к SAR в процентном соотношении составило 1.90.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UGX к SAR

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5190,9341,3290,77584,3831 695,521,392
1 AUD0,65810,6150,8750,5155,5451 116,080,916
1 EUR1,0711,62711,4230,8390,3491 815,391,49
1 SGD0,7521,1430,70310,58363,4721 275,351,047

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Саудовский риял
1 UGX0,00103 SAR
5 UGX0,00513 SAR
10 UGX0,01026 SAR
20 UGX0,02053 SAR
50 UGX0,05131 SAR
100 UGX0,10263 SAR
250 UGX0,25657 SAR
500 UGX0,51314 SAR
1000 UGX1,02628 SAR
2000 UGX2,05256 SAR
5000 UGX5,13140 SAR
10000 UGX10,26280 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Угандийский шиллинг
1 SAR974,39100 UGX
5 SAR4 871,95500 UGX
10 SAR9 743,91000 UGX
20 SAR19 487,82000 UGX
50 SAR48 719,55000 UGX
100 SAR97 439,10000 UGX
250 SAR243 597,75000 UGX
500 SAR487 195,50000 UGX
1000 SAR974 391,00000 UGX
2000 SAR1 948 782,00000 UGX
5000 SAR4 871 955,00000 UGX
10000 SAR9 743 910,00000 UGX