50 угандийских шиллингов в сербские динары

Сконвертируйте UGX в RSD по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = РСД0,02983 RSD

Среднерыночный курс в 07:20
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График изменения обменного курса UGX к RSD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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RSD
1 UGX в RSDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02980,0298
Низкий0,02920,0281
В среднем0,02950,0288
Изменение2.29%4.52%
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Соотношение 1 UGX к RSD

За последние 30 дней максимальный курс UGX к RSD составил 0,0298, а минимальный — 0,0292. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0295. Изменение курса UGX к RSD в процентном соотношении составило 2.29.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к RSD составил 0,0298, а минимальный — 0,0281. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0288. Изменение курса UGX к RSD в процентном соотношении составило 4.52.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5190,9341,3290,77584,3821 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8750,5155,5651 116,50,917
1 EUR1,0711,62711,4240,8390,3941 816,331,491
1 SGD0,7521,1420,70210,58363,4831 275,591,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в сербские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и RSD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в RSD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Сербский динар
1 UGX0,02983 RSD
5 UGX0,14915 RSD
10 UGX0,29831 RSD
20 UGX0,59662 RSD
50 UGX1,49155 RSD
100 UGX2,98309 RSD
250 UGX7,45773 RSD
500 UGX14,91545 RSD
1000 UGX29,83090 RSD
2000 UGX59,66180 RSD
5000 UGX149,15450 RSD
10000 UGX298,30900 RSD
Обменные курсы Сербский динар / Угандийский шиллинг
1 RSD33,52230 UGX
5 RSD167,61150 UGX
10 RSD335,22300 UGX
20 RSD670,44600 UGX
50 RSD1 676,11500 UGX
100 RSD3 352,23000 UGX
250 RSD8 380,57500 UGX
500 RSD16 761,15000 UGX
1000 RSD33 522,30000 UGX
2000 RSD67 044,60000 UGX
5000 RSD167 611,50000 UGX
10000 RSD335 223,00000 UGX