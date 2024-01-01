10 угандийских шиллингов в патаки Макао

Сконвертируйте UGX в MOP по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = MOP$0,002188 MOP

Среднерыночный курс в 06:47
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График изменения обменного курса UGX к MOP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MOP
1 UGX в MOPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00220,0022
Низкий0,00220,0022
В среднем0,00220,0022
Изменение0.28%1.67%
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Соотношение 1 UGX к MOP

За последние 30 дней максимальный курс UGX к MOP составил 0,0022, а минимальный — 0,0022. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0022. Изменение курса UGX к MOP в процентном соотношении составило 0.28.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к MOP составил 0,0022, а минимальный — 0,0022. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0022. Изменение курса UGX к MOP в процентном соотношении составило 1.67.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,3831 695,521,391
1 AUD0,65910,6150,8760,51155,6381 117,940,917
1 EUR1,0721,62611,4240,8390,4461 817,341,491
1 SGD0,7531,1410,70210,58363,5011 275,931,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в патаки Макао

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и MOP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в MOP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Патака Макао
1 UGX0,00219 MOP
5 UGX0,01094 MOP
10 UGX0,02188 MOP
20 UGX0,04376 MOP
50 UGX0,10940 MOP
100 UGX0,21880 MOP
250 UGX0,54700 MOP
500 UGX1,09400 MOP
1000 UGX2,18799 MOP
2000 UGX4,37598 MOP
5000 UGX10,93995 MOP
10000 UGX21,87990 MOP
Обменные курсы Патака Макао / Угандийский шиллинг
1 MOP457,04000 UGX
5 MOP2 285,20000 UGX
10 MOP4 570,40000 UGX
20 MOP9 140,80000 UGX
50 MOP22 852,00000 UGX
100 MOP45 704,00000 UGX
250 MOP114 260,00000 UGX
500 MOP228 520,00000 UGX
1000 MOP457 040,00000 UGX
2000 MOP914 080,00000 UGX
5000 MOP2 285 200,00000 UGX
10000 MOP4 570 400,00000 UGX