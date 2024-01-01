5 000 угандийских шиллингов в либерийские доллары

Сконвертируйте UGX в LRD по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = L$0,05222 LRD

Среднерыночный курс в 06:35
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UGX к LRD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

LRD
1 UGX в LRDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05260,0528
Низкий0,05200,0520
В среднем0,05240,0525
Изменение-0.74%-0.32%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UGX к LRD

За последние 30 дней максимальный курс UGX к LRD составил 0,0526, а минимальный — 0,0520. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0524. Изменение курса UGX к LRD в процентном соотношении составило -0.74.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к LRD составил 0,0528, а минимальный — 0,0520. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0525. Изменение курса UGX к LRD в процентном соотношении составило -0.32.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UGX к LRD

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,3831 695,521,391
1 AUD0,65910,6150,8760,51155,6341 117,860,917
1 EUR1,0721,62511,4240,8390,4251 816,921,491
1 SGD0,7531,1410,70210,58363,5061 276,031,047

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в либерийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и LRD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в LRD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Либерийский доллар
1 UGX0,05222 LRD
5 UGX0,26112 LRD
10 UGX0,52224 LRD
20 UGX1,04449 LRD
50 UGX2,61122 LRD
100 UGX5,22243 LRD
250 UGX13,05608 LRD
500 UGX26,11215 LRD
1000 UGX52,22430 LRD
2000 UGX104,44860 LRD
5000 UGX261,12150 LRD
10000 UGX522,24300 LRD
Обменные курсы Либерийский доллар / Угандийский шиллинг
1 LRD19,14820 UGX
5 LRD95,74100 UGX
10 LRD191,48200 UGX
20 LRD382,96400 UGX
50 LRD957,41000 UGX
100 LRD1 914,82000 UGX
250 LRD4 787,05000 UGX
500 LRD9 574,10000 UGX
1000 LRD19 148,20000 UGX
2000 LRD38 296,40000 UGX
5000 LRD95 741,00000 UGX
10000 LRD191 482,00000 UGX