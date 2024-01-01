10 тысяч угандийских шиллингов в доллары Каймановых островов

Сконвертируйте UGX в KYD по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = $0,0002240 KYD

Среднерыночный курс в 06:30
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UGX к KYD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

KYD
1 UGX в KYDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00020,0002
Низкий0,00020,0002
В среднем0,00020,0002
Изменение0.21%1.85%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UGX к KYD

За последние 30 дней максимальный курс UGX к KYD составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0002. Изменение курса UGX к KYD в процентном соотношении составило 0.21.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к KYD составил 0,0002, а минимальный — 0,0002. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0002. Изменение курса UGX к KYD в процентном соотношении составило 1.85.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UGX к KYD

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77484,3791 695,521,391
1 AUD0,65910,6150,8760,51155,6351 117,940,917
1 EUR1,0721,62511,4240,8390,4161 816,831,491
1 SGD0,7521,1410,70210,58363,4931 275,831,047

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в доллары Каймановых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и KYD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в KYD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Доллар Каймановых островов
1 UGX0,00022 KYD
5 UGX0,00112 KYD
10 UGX0,00224 KYD
20 UGX0,00448 KYD
50 UGX0,01120 KYD
100 UGX0,02240 KYD
250 UGX0,05601 KYD
500 UGX0,11202 KYD
1000 UGX0,22404 KYD
2000 UGX0,44809 KYD
5000 UGX1,12022 KYD
10000 UGX2,24044 KYD
Обменные курсы Доллар Каймановых островов / Угандийский шиллинг
1 KYD4 463,41000 UGX
5 KYD22 317,05000 UGX
10 KYD44 634,10000 UGX
20 KYD89 268,20000 UGX
50 KYD223 170,50000 UGX
100 KYD446 341,00000 UGX
250 KYD1 115 852,50000 UGX
500 KYD2 231 705,00000 UGX
1000 KYD4 463 410,00000 UGX
2000 KYD8 926 820,00000 UGX
5000 KYD22 317 050,00000 UGX
10000 KYD44 634 100,00000 UGX