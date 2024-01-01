1 тысяча угандийских шиллингов в камбоджийские риели

Сконвертируйте UGX в KHR по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = ៛1,109 KHR

Среднерыночный курс в 06:23
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График изменения обменного курса UGX к KHR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KHR
1 UGX в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,11121,1112
Низкий1,10471,0913
В среднем1,10841,1020
Изменение0.16%1.01%
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Соотношение 1 UGX к KHR

За последние 30 дней максимальный курс UGX к KHR составил 1,1112, а минимальный — 1,1047. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1084. Изменение курса UGX к KHR в процентном соотношении составило 0.16.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к KHR составил 1,1112, а минимальный — 1,0913. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1020. Изменение курса UGX к KHR в процентном соотношении составило 1.01.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5180,9331,3290,77484,3831 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,5961 117,090,917
1 EUR1,0711,62611,4240,8390,4121 816,661,491
1 SGD0,7521,1420,70210,58363,4821 275,551,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Камбоджийский риель
1 UGX1,10933 KHR
5 UGX5,54665 KHR
10 UGX11,09330 KHR
20 UGX22,18660 KHR
50 UGX55,46650 KHR
100 UGX110,93300 KHR
250 UGX277,33250 KHR
500 UGX554,66500 KHR
1000 UGX1 109,33000 KHR
2000 UGX2 218,66000 KHR
5000 UGX5 546,65000 KHR
10000 UGX11 093,30000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Угандийский шиллинг
1 KHR0,90144 UGX
5 KHR4,50722 UGX
10 KHR9,01443 UGX
20 KHR18,02886 UGX
50 KHR45,07215 UGX
100 KHR90,14430 UGX
250 KHR225,36075 UGX
500 KHR450,72150 UGX
1000 KHR901,44300 UGX
2000 KHR1 802,88600 UGX
5000 KHR4 507,21500 UGX
10000 KHR9 014,43000 UGX