10 тысяч угандийских шиллингов в киргизские сомы

Сконвертируйте UGX в KGS по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = Лв0,02354 KGS

Среднерыночный курс в 06:23
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График изменения обменного курса UGX к KGS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KGS
1 UGX в KGSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02350,0235
Низкий0,02310,0226
В среднем0,02330,0230
Изменение2.07%3.21%
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Соотношение 1 UGX к KGS

За последние 30 дней максимальный курс UGX к KGS составил 0,0235, а минимальный — 0,0231. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0233. Изменение курса UGX к KGS в процентном соотношении составило 2.07.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к KGS составил 0,0235, а минимальный — 0,0226. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0230. Изменение курса UGX к KGS в процентном соотношении составило 3.21.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5180,9331,3290,77484,3821 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,5155,5951 117,090,917
1 EUR1,0711,62611,4240,8390,4111 816,661,491
1 SGD0,7521,1420,70210,58363,4881 275,691,047

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Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в киргизские сомы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и KGS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в KGS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Киргизский сом
1 UGX0,02354 KGS
5 UGX0,11771 KGS
10 UGX0,23542 KGS
20 UGX0,47084 KGS
50 UGX1,17711 KGS
100 UGX2,35421 KGS
250 UGX5,88553 KGS
500 UGX11,77105 KGS
1000 UGX23,54210 KGS
2000 UGX47,08420 KGS
5000 UGX117,71050 KGS
10000 UGX235,42100 KGS
Обменные курсы Киргизский сом / Угандийский шиллинг
1 KGS42,47710 UGX
5 KGS212,38550 UGX
10 KGS424,77100 UGX
20 KGS849,54200 UGX
50 KGS2 123,85500 UGX
100 KGS4 247,71000 UGX
250 KGS10 619,27500 UGX
500 KGS21 238,55000 UGX
1000 KGS42 477,10000 UGX
2000 KGS84 954,20000 UGX
5000 KGS212 385,50000 UGX
10000 KGS424 771,00000 UGX