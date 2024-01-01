5 000 угандийских шиллингов в китайские юани

Сконвертируйте UGX в CNY по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = ¥0,001964 CNY

Среднерыночный курс в 05:38
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UGX к CNY

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

CNY
1 UGX в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00200,0020
Низкий0,00190,0019
В среднем0,00190,0019
Изменение1.92%2.31%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UGX к CNY

За последние 30 дней максимальный курс UGX к CNY составил 0,0020, а минимальный — 0,0019. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0019. Изменение курса UGX к CNY в процентном соотношении составило 1.92.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к CNY составил 0,0020, а минимальный — 0,0019. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0019. Изменение курса UGX к CNY в процентном соотношении составило 2.31.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UGX к CNY

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9341,3290,77584,4831 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,51155,6871 117,60,918
1 EUR1,0711,62511,4230,8390,4981 816,241,491
1 SGD0,7531,1420,70310,58363,5761 275,931,048

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Китайский юань RMB
1 UGX0,00196 CNY
5 UGX0,00982 CNY
10 UGX0,01964 CNY
20 UGX0,03927 CNY
50 UGX0,09818 CNY
100 UGX0,19637 CNY
250 UGX0,49092 CNY
500 UGX0,98183 CNY
1000 UGX1,96367 CNY
2000 UGX3,92734 CNY
5000 UGX9,81835 CNY
10000 UGX19,63670 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Угандийский шиллинг
1 CNY509,25000 UGX
5 CNY2 546,25000 UGX
10 CNY5 092,50000 UGX
20 CNY10 185,00000 UGX
50 CNY25 462,50000 UGX
100 CNY50 925,00000 UGX
250 CNY127 312,50000 UGX
500 CNY254 625,00000 UGX
1000 CNY509 250,00000 UGX
2000 CNY1 018 500,00000 UGX
5000 CNY2 546 250,00000 UGX
10000 CNY5 092 500,00000 UGX