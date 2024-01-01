5 000 украинских гривен в турецкие лиры

Сконвертируйте UAH в TRY по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = TL0,8372 TRY

Среднерыночный курс в 04:37
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График изменения обменного курса UAH к TRY

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TRY
1 UAH в TRYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,83720,8372
Низкий0,83130,8188
В среднем0,83540,8322
Изменение0.11%2.24%
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Соотношение 1 UAH к TRY

За последние 30 дней максимальный курс UAH к TRY составил 0,8372, а минимальный — 0,8313. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8354. Изменение курса UAH к TRY в процентном соотношении составило 0.11.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к TRY составил 0,8372, а минимальный — 0,8188. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8322. Изменение курса UAH к TRY в процентном соотношении составило 2.24.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93484,3850,7751,3291,39217,6151,517
1 EUR1,071190,3980,831,4231,49118,871,625
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2911,205108,93711,7151,79722,741,959

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в турецкие лиры

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и TRY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в TRY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Турецкая лира
1 UAH0,83716 TRY
5 UAH4,18579 TRY
10 UAH8,37157 TRY
20 UAH16,74314 TRY
50 UAH41,85785 TRY
100 UAH83,71570 TRY
250 UAH209,28925 TRY
500 UAH418,57850 TRY
1000 UAH837,15700 TRY
2000 UAH1 674,31400 TRY
5000 UAH4 185,78500 TRY
10000 UAH8 371,57000 TRY
Обменные курсы Турецкая лира / Украинская гривна
1 TRY1,19452 UAH
5 TRY5,97260 UAH
10 TRY11,94520 UAH
20 TRY23,89040 UAH
50 TRY59,72600 UAH
100 TRY119,45200 UAH
250 TRY298,63000 UAH
500 TRY597,26000 UAH
1000 TRY1 194,52000 UAH
2000 TRY2 389,04000 UAH
5000 TRY5 972,60000 UAH
10000 TRY11 945,20000 UAH