5 украинских гривен в таджикские сомони

Сконвертируйте UAH в TJS по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = SM0,2598 TJS

Среднерыночный курс в 04:32
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График изменения обменного курса UAH к TJS

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TJS
1 UAH в TJSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,26050,2607
Низкий0,25880,2578
В среднем0,25970,2595
Изменение-0.27%0.25%
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Соотношение 1 UAH к TJS

За последние 30 дней максимальный курс UAH к TJS составил 0,2605, а минимальный — 0,2588. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2597. Изменение курса UAH к TJS в процентном соотношении составило -0.27.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к TJS составил 0,2607, а минимальный — 0,2578. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2595. Изменение курса UAH к TJS в процентном соотношении составило 0.25.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,3820,7751,3291,39217,6151,517
1 EUR1,071190,4110,831,4241,49218,8731,625
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2911,205108,9511,7151,79722,7431,959

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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UAH в CAD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Таджикский сомони
1 UAH0,25982 TJS
5 UAH1,29910 TJS
10 UAH2,59820 TJS
20 UAH5,19640 TJS
50 UAH12,99100 TJS
100 UAH25,98200 TJS
250 UAH64,95500 TJS
500 UAH129,91000 TJS
1000 UAH259,82000 TJS
2000 UAH519,64000 TJS
5000 UAH1 299,10000 TJS
10000 UAH2 598,20000 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Украинская гривна
1 TJS3,84882 UAH
5 TJS19,24410 UAH
10 TJS38,48820 UAH
20 TJS76,97640 UAH
50 TJS192,44100 UAH
100 TJS384,88200 UAH
250 TJS962,20500 UAH
500 TJS1 924,41000 UAH
1000 TJS3 848,82000 UAH
2000 TJS7 697,64000 UAH
5000 TJS19 244,10000 UAH
10000 TJS38 488,20000 UAH