10 украинских гривен в тайские баты

Сконвертируйте UAH в THB по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = ฿0,8351 THB

Среднерыночный курс в 04:30
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График изменения обменного курса UAH к THB

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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THB
1 UAH в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,83550,8603
Низкий0,80730,7894
В среднем0,82000,8198
Изменение3.25%-2.36%
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Соотношение 1 UAH к THB

За последние 30 дней максимальный курс UAH к THB составил 0,8355, а минимальный — 0,8073. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,8200. Изменение курса UAH к THB в процентном соотношении составило 3.25.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к THB составил 0,8603, а минимальный — 0,7894. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,8198. Изменение курса UAH к THB в процентном соотношении составило -2.36.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,3820,7751,3291,39217,6151,517
1 EUR1,071190,4110,831,4241,49218,8731,626
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2911,205108,94611,7151,79722,7431,959

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Тайский бат
1 UAH0,83514 THB
5 UAH4,17570 THB
10 UAH8,35140 THB
20 UAH16,70280 THB
50 UAH41,75700 THB
100 UAH83,51400 THB
250 UAH208,78500 THB
500 UAH417,57000 THB
1000 UAH835,14000 THB
2000 UAH1 670,28000 THB
5000 UAH4 175,70000 THB
10000 UAH8 351,40000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Украинская гривна
1 THB1,19740 UAH
5 THB5,98700 UAH
10 THB11,97400 UAH
20 THB23,94800 UAH
50 THB59,87000 UAH
100 THB119,74000 UAH
250 THB299,35000 UAH
500 THB598,70000 UAH
1000 THB1 197,40000 UAH
2000 THB2 394,80000 UAH
5000 THB5 987,00000 UAH
10000 THB11 974,00000 UAH