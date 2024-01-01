250 украинских гривен в норвежские кроны

Сконвертируйте UAH в NOK по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = kr0,2682 NOK

Среднерыночный курс в 03:57
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса UAH к NOK

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

NOK
1 UAH в NOKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,26950,2695
Низкий0,26100,2526
В среднем0,26670,2615
Изменение2.79%2.37%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UAH к NOK

За последние 30 дней максимальный курс UAH к NOK составил 0,2695, а минимальный — 0,2610. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2667. Изменение курса UAH к NOK в процентном соотношении составило 2.79.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к NOK составил 0,2695, а минимальный — 0,2526. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2615. Изменение курса UAH к NOK в процентном соотношении составило 2.37.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UAH к NOK

Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,3860,7741,3281,39217,6161,517
1 EUR1,072190,4410,831,4231,49218,881,626
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205108,98911,7151,79822,7521,959

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в норвежские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и NOK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в NOK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Норвежская крона
1 UAH0,26824 NOK
5 UAH1,34120 NOK
10 UAH2,68240 NOK
20 UAH5,36480 NOK
50 UAH13,41200 NOK
100 UAH26,82400 NOK
250 UAH67,06000 NOK
500 UAH134,12000 NOK
1000 UAH268,24000 NOK
2000 UAH536,48000 NOK
5000 UAH1 341,20000 NOK
10000 UAH2 682,40000 NOK
Обменные курсы Норвежская крона / Украинская гривна
1 NOK3,72800 UAH
5 NOK18,64000 UAH
10 NOK37,28000 UAH
20 NOK74,56000 UAH
50 NOK186,40000 UAH
100 NOK372,80000 UAH
250 NOK932,00000 UAH
500 NOK1 864,00000 UAH
1000 NOK3 728,00000 UAH
2000 NOK7 456,00000 UAH
5000 NOK18 640,00000 UAH
10000 NOK37 280,00000 UAH