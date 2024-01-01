5 украинских гривен в мозамбикские метикалы

Сконвертируйте UAH в MZN по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = MT1,549 MZN

Среднерыночный курс в 03:50
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График изменения обменного курса UAH к MZN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MZN
1 UAH в MZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,56021,5647
Низкий1,54461,5446
В среднем1,55401,5562
Изменение-0.58%-0.54%
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Соотношение 1 UAH к MZN

За последние 30 дней максимальный курс UAH к MZN составил 1,5602, а минимальный — 1,5446. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,5540. Изменение курса UAH к MZN в процентном соотношении составило -0.58.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к MZN составил 1,5647, а минимальный — 1,5446. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,5562. Изменение курса UAH к MZN в процентном соотношении составило -0.54.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,390,7741,3281,39217,6151,517
1 EUR1,072190,4450,831,4231,49218,8791,625
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,00211,7151,79822,7531,959

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в мозамбикские метикалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и MZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в MZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Мозамбикский метикал
1 UAH1,54899 MZN
5 UAH7,74495 MZN
10 UAH15,48990 MZN
20 UAH30,97980 MZN
50 UAH77,44950 MZN
100 UAH154,89900 MZN
250 UAH387,24750 MZN
500 UAH774,49500 MZN
1000 UAH1 548,99000 MZN
2000 UAH3 097,98000 MZN
5000 UAH7 744,95000 MZN
10000 UAH15 489,90000 MZN
Обменные курсы Мозамбикский метикал / Украинская гривна
1 MZN0,64558 UAH
5 MZN3,22792 UAH
10 MZN6,45583 UAH
20 MZN12,91166 UAH
50 MZN32,27915 UAH
100 MZN64,55830 UAH
250 MZN161,39575 UAH
500 MZN322,79150 UAH
1000 MZN645,58300 UAH
2000 MZN1 291,16600 UAH
5000 MZN3 227,91500 UAH
10000 MZN6 455,83000 UAH