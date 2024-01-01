1 тысяча украинских гривен в малайзийские ринггиты
Сконвертируйте UAH в MYR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса UAH к MYR
1 UAH = 0,10728 MYR
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 UAH в MYR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,1073
|0,1091
|Низкий
|0,1046
|0,1006
|В среднем
|0,1059
|0,1051
|Изменение
|2.55%
|-1.15%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 UAH к MYR
За последние 30 дней максимальный курс UAH к MYR составил 0,1073, а минимальный — 0,1046. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1059. Изменение курса UAH к MYR в процентном соотношении составило 2.55.
За последние 90 дней максимальный курс UAH к MYR составил 0,1091, а минимальный — 0,1006. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1051. Изменение курса UAH к MYR в процентном соотношении составило -1.15.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в малайзийские ринггиты
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и MYR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в MYR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Малайзийский ринггит / Украинская гривна
|1 MYR
|9,32160 UAH
|5 MYR
|46,60800 UAH
|10 MYR
|93,21600 UAH
|20 MYR
|186,43200 UAH
|50 MYR
|466,08000 UAH
|100 MYR
|932,16000 UAH
|250 MYR
|2 330,40000 UAH
|500 MYR
|4 660,80000 UAH
|1000 MYR
|9 321,60000 UAH
|2000 MYR
|18 643,20000 UAH
|5000 MYR
|46 608,00000 UAH
|10000 MYR
|93 216,00000 UAH