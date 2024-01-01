1 тысяча украинских гривен в камбоджийские риели

Сконвертируйте UAH в KHR по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = ៛98,90 KHR

Среднерыночный курс в 03:19
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График изменения обменного курса UAH к KHR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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KHR
1 UAH в KHRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий99,1220100,4960
Низкий98,663498,4636
В среднем98,964499,2149
Изменение-0.18%-1.07%
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Соотношение 1 UAH к KHR

За последние 30 дней максимальный курс UAH к KHR составил 99,1220, а минимальный — 98,6634. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 98,9644. Изменение курса UAH к KHR в процентном соотношении составило -0.18.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к KHR составил 100,4960, а минимальный — 98,4636. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 99,2149. Изменение курса UAH к KHR в процентном соотношении составило -1.07.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93284,410,7741,3271,39217,6181,517
1 EUR1,072190,5260,831,4241,49218,8941,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,07111,7151,79822,7651,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в камбоджийские риели

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Камбоджийский риель
1 UAH98,90380 KHR
5 UAH494,51900 KHR
10 UAH989,03800 KHR
20 UAH1 978,07600 KHR
50 UAH4 945,19000 KHR
100 UAH9 890,38000 KHR
250 UAH24 725,95000 KHR
500 UAH49 451,90000 KHR
1000 UAH98 903,80000 KHR
2000 UAH197 807,60000 KHR
5000 UAH494 519,00000 KHR
10000 UAH989 038,00000 KHR
Обменные курсы Камбоджийский риель / Украинская гривна
1 KHR0,01011 UAH
5 KHR0,05055 UAH
10 KHR0,10111 UAH
20 KHR0,20222 UAH
50 KHR0,50554 UAH
100 KHR1,01108 UAH
250 KHR2,52770 UAH
500 KHR5,05540 UAH
1000 KHR10,11080 UAH
2000 KHR20,22160 UAH
5000 KHR50,55400 UAH
10000 KHR101,10800 UAH