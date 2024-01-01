10 украинских гривен в джерсийские фунты

Сконвертируйте UAH в JEP по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = £0,01885 JEP

Среднерыночный курс в 03:10
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График изменения обменного курса UAH к JEP

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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JEP
1 UAH в JEPПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01890,0191
Низкий0,01860,0181
В среднем0,01880,0186
Изменение1.02%-0.67%
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Соотношение 1 UAH к JEP

За последние 30 дней максимальный курс UAH к JEP составил 0,0189, а минимальный — 0,0186. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0188. Изменение курса UAH к JEP в процентном соотношении составило 1.02.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к JEP составил 0,0191, а минимальный — 0,0181. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0186. Изменение курса UAH к JEP в процентном соотношении составило -0.67.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93284,4070,7741,3271,39217,6141,517
1 EUR1,073190,5390,831,4241,49318,8931,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,06611,7151,79822,761,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в джерсийские фунты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и JEP из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в JEP, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Фунт Джерси
1 UAH0,01885 JEP
5 UAH0,09426 JEP
10 UAH0,18853 JEP
20 UAH0,37705 JEP
50 UAH0,94264 JEP
100 UAH1,88527 JEP
250 UAH4,71318 JEP
500 UAH9,42635 JEP
1000 UAH18,85270 JEP
2000 UAH37,70540 JEP
5000 UAH94,26350 JEP
10000 UAH188,52700 JEP
Обменные курсы Фунт Джерси / Украинская гривна
1 JEP53,04280 UAH
5 JEP265,21400 UAH
10 JEP530,42800 UAH
20 JEP1 060,85600 UAH
50 JEP2 652,14000 UAH
100 JEP5 304,28000 UAH
250 JEP13 260,70000 UAH
500 JEP26 521,40000 UAH
1000 JEP53 042,80000 UAH
2000 JEP106 085,60000 UAH
5000 JEP265 214,00000 UAH
10000 JEP530 428,00000 UAH