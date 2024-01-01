500 украинских гривен в хорватские куны

Сконвертируйте UAH в HRK по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = kn0,1710 HRK

Среднерыночный курс в 03:01
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1 января 2023 года Хорватия ввела евро, которое заменило в качестве действующей валюты хорватскую куну (HRK).
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График изменения обменного курса UAH к HRK

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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HRK
1 UAH в HRKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,17120,1721
Низкий0,17060,1704
В среднем0,17100,1712
Изменение-0.12%-0.24%
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Соотношение 1 UAH к HRK

За последние 30 дней максимальный курс UAH к HRK составил 0,1712, а минимальный — 0,1706. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1710. Изменение курса UAH к HRK в процентном соотношении составило -0.12.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к HRK составил 0,1721, а минимальный — 0,1704. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1712. Изменение курса UAH к HRK в процентном соотношении составило -0.24.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93284,4080,7741,3281,39217,6161,517
1 EUR1,072190,5230,831,4241,49318,8931,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,05911,7151,79822,7611,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в хорватские куны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и HRK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в HRK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Хорватская куна
1 UAH0,17103 HRK
5 UAH0,85513 HRK
10 UAH1,71026 HRK
20 UAH3,42052 HRK
50 UAH8,55130 HRK
100 UAH17,10260 HRK
250 UAH42,75650 HRK
500 UAH85,51300 HRK
1000 UAH171,02600 HRK
2000 UAH342,05200 HRK
5000 UAH855,13000 HRK
10000 UAH1 710,26000 HRK
Обменные курсы Хорватская куна / Украинская гривна
1 HRK5,84706 UAH
5 HRK29,23530 UAH
10 HRK58,47060 UAH
20 HRK116,94120 UAH
50 HRK292,35300 UAH
100 HRK584,70600 UAH
250 HRK1 461,76500 UAH
500 HRK2 923,53000 UAH
1000 HRK5 847,06000 UAH
2000 HRK11 694,12000 UAH
5000 HRK29 235,30000 UAH
10000 HRK58 470,60000 UAH