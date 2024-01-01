10 тысяч украинских гривен в коста-риканские колоны

Сконвертируйте UAH в CRC по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = ₡12,48 CRC

Среднерыночный курс в 02:25
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График изменения обменного курса UAH к CRC

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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CRC
1 UAH в CRCПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий12,604912,8379
Низкий12,435512,4355
В среднем12,526012,6217
Изменение-1.02%-2.58%
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Соотношение 1 UAH к CRC

За последние 30 дней максимальный курс UAH к CRC составил 12,6049, а минимальный — 12,4355. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 12,5260. Изменение курса UAH к CRC в процентном соотношении составило -1.02.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к CRC составил 12,8379, а минимальный — 12,4355. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 12,6217. Изменение курса UAH к CRC в процентном соотношении составило -2.58.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,4180,7741,3281,39217,6281,518
1 EUR1,072190,5090,831,4231,49218,91,628
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,03911,7151,79822,771,961

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в коста-риканские колоны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

UAH в USD

UAH в EUR

UAH в INR

UAH в GBP

UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Коста-риканский колон
1 UAH12,47590 CRC
5 UAH62,37950 CRC
10 UAH124,75900 CRC
20 UAH249,51800 CRC
50 UAH623,79500 CRC
100 UAH1 247,59000 CRC
250 UAH3 118,97500 CRC
500 UAH6 237,95000 CRC
1000 UAH12 475,90000 CRC
2000 UAH24 951,80000 CRC
5000 UAH62 379,50000 CRC
10000 UAH124 759,00000 CRC
Обменные курсы Коста-риканский колон / Украинская гривна
1 CRC0,08015 UAH
5 CRC0,40077 UAH
10 CRC0,80155 UAH
20 CRC1,60309 UAH
50 CRC4,00773 UAH
100 CRC8,01546 UAH
250 CRC20,03865 UAH
500 CRC40,07730 UAH
1000 CRC80,15460 UAH
2000 CRC160,30920 UAH
5000 CRC400,77300 UAH
10000 CRC801,54600 UAH