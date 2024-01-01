20 украинских гривен в азербайджанские манаты

Сконвертируйте UAH в AZN по реальному обменному курсу

₴1,000 UAH = man.0,04140 AZN

Среднерыночный курс в 01:58
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График изменения обменного курса UAH к AZN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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AZN
1 UAH в AZNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,04150,0417
Низкий0,04130,0413
В среднем0,04140,0414
Изменение-0.12%-0.24%
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Соотношение 1 UAH к AZN

За последние 30 дней максимальный курс UAH к AZN составил 0,0415, а минимальный — 0,0413. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0414. Изменение курса UAH к AZN в процентном соотношении составило -0.12.

За последние 90 дней максимальный курс UAH к AZN составил 0,0417, а минимальный — 0,0413. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0414. Изменение курса UAH к AZN в процентном соотношении составило -0.24.

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Популярные валюты

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD10,93384,3930,7741,3261,39217,6161,518
1 EUR1,072190,470,831,4221,49218,8841,627
1 INR0,0120,01110,0090,0160,0160,2090,018
1 GBP1,2921,205109,02311,7131,79822,7571,96

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Как произвести расчет конвертации из украинских гривен в азербайджанские манаты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UAH из выпадающего списка для исходной валюты и AZN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UAH в AZN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для украинских гривен

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UAH в SGD

UAH в CAD

UAH в ZAR

UAH в AUD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Украинская гривна / Азербайджанский манат
1 UAH0,04140 AZN
5 UAH0,20702 AZN
10 UAH0,41404 AZN
20 UAH0,82809 AZN
50 UAH2,07022 AZN
100 UAH4,14044 AZN
250 UAH10,35110 AZN
500 UAH20,70220 AZN
1000 UAH41,40440 AZN
2000 UAH82,80880 AZN
5000 UAH207,02200 AZN
10000 UAH414,04400 AZN
Обменные курсы Азербайджанский манат / Украинская гривна
1 AZN24,15200 UAH
5 AZN120,76000 UAH
10 AZN241,52000 UAH
20 AZN483,04000 UAH
50 AZN1 207,60000 UAH
100 AZN2 415,20000 UAH
250 AZN6 038,00000 UAH
500 AZN12 076,00000 UAH
1000 AZN24 152,00000 UAH
2000 AZN48 304,00000 UAH
5000 AZN120 760,00000 UAH
10000 AZN241 520,00000 UAH