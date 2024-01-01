250 танзанийских шиллингов в сингапурские доллары

Сконвертируйте TZS в SGD по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = S$0,0004978 SGD

Среднерыночный курс в 01:11
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График изменения обменного курса TZS к SGD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SGD
1 TZS в SGDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00050,0005
Низкий0,00050,0005
В среднем0,00050,0005
Изменение3.90%2.15%
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Соотношение 1 TZS к SGD

За последние 30 дней максимальный курс TZS к SGD составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0005. Изменение курса TZS к SGD в процентном соотношении составило 3.90.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к SGD составил 0,0005, а минимальный — 0,0005. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0005. Изменение курса TZS к SGD в процентном соотношении составило 2.15.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3261,3911,5170,77417,62184,3740,933
1 SGD0,75411,0491,1430,58413,28563,6140,703
1 CAD0,7190,95311,090,55612,66760,650,67
1 AUD0,6590,8750,91710,5111,61855,6320,615

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в сингапурские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и SGD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в SGD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Сингапурский доллар
1 TZS0,00050 SGD
5 TZS0,00249 SGD
10 TZS0,00498 SGD
20 TZS0,00996 SGD
50 TZS0,02489 SGD
100 TZS0,04978 SGD
250 TZS0,12446 SGD
500 TZS0,24891 SGD
1000 TZS0,49782 SGD
2000 TZS0,99564 SGD
5000 TZS2,48911 SGD
10000 TZS4,97821 SGD
Обменные курсы Сингапурский доллар / Танзанийский шиллинг
1 SGD2 008,75000 TZS
5 SGD10 043,75000 TZS
10 SGD20 087,50000 TZS
20 SGD40 175,00000 TZS
50 SGD100 437,50000 TZS
100 SGD200 875,00000 TZS
250 SGD502 187,50000 TZS
500 SGD1 004 375,00000 TZS
1000 SGD2 008 750,00000 TZS
2000 SGD4 017 500,00000 TZS
5000 SGD10 043 750,00000 TZS
10000 SGD20 087 500,00000 TZS