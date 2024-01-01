10 танзанийских шиллингов в доллары Соломоновых островов

Сконвертируйте TZS в SBD по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = SI$0,003102 SBD

Среднерыночный курс в 01:07
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График изменения обменного курса TZS к SBD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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SBD
1 TZS в SBDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00310,0031
Низкий0,00300,0030
В среднем0,00300,0030
Изменение3.40%1.31%
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Соотношение 1 TZS к SBD

За последние 30 дней максимальный курс TZS к SBD составил 0,0031, а минимальный — 0,0030. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0030. Изменение курса TZS к SBD в процентном соотношении составило 3.40.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к SBD составил 0,0031, а минимальный — 0,0030. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0030. Изменение курса TZS к SBD в процентном соотношении составило 1.31.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5170,77417,62184,4140,933
1 SGD0,75411,0481,1430,58313,2863,6150,703
1 CAD0,7190,95411,090,55612,66660,6750,671
1 AUD0,6590,8750,91710,5111,61555,6410,615

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в доллары Соломоновых островов

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и SBD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в SBD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

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TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Доллар Соломоновых островов
1 TZS0,00310 SBD
5 TZS0,01551 SBD
10 TZS0,03102 SBD
20 TZS0,06204 SBD
50 TZS0,15510 SBD
100 TZS0,31019 SBD
250 TZS0,77548 SBD
500 TZS1,55095 SBD
1000 TZS3,10191 SBD
2000 TZS6,20382 SBD
5000 TZS15,50955 SBD
10000 TZS31,01910 SBD
Обменные курсы Доллар Соломоновых островов / Танзанийский шиллинг
1 SBD322,38200 TZS
5 SBD1 611,91000 TZS
10 SBD3 223,82000 TZS
20 SBD6 447,64000 TZS
50 SBD16 119,10000 TZS
100 SBD32 238,20000 TZS
250 SBD80 595,50000 TZS
500 SBD161 191,00000 TZS
1000 SBD322 382,00000 TZS
2000 SBD644 764,00000 TZS
5000 SBD1 611 910,00000 TZS
10000 SBD3 223 820,00000 TZS