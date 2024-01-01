20 новых тайваньских долларов в непальские рупии

Сконвертируйте TWD в NPR по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = ₨4,203 NPR

Среднерыночный курс в 09:59
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График изменения обменного курса TWD к NPR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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NPR
1 TWD в NPRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий4,21834,2382
Низкий4,17654,1394
В среднем4,19554,1931
Изменение0.52%1.54%
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Соотношение 1 TWD к NPR

За последние 30 дней максимальный курс TWD к NPR составил 4,2183, а минимальный — 4,1765. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,1955. Изменение курса TWD к NPR в процентном соотношении составило 0.52.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к NPR составил 4,2382, а минимальный — 4,1394. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,1931. Изменение курса TWD к NPR в процентном соотношении составило 1.54.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3270,7741,391,5197,775152,740,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,861115,1450,704
1 GBP1,2911,71311,7951,96110,039197,2181,206
1 CAD0,7190,9540,55711,0925,593109,8690,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в непальские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и NPR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в NPR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

TWD в CAD

TWD в AUD

TWD в HKD

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TWD в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Непальская рупия
1 TWD4,20312 NPR
5 TWD21,01560 NPR
10 TWD42,03120 NPR
20 TWD84,06240 NPR
50 TWD210,15600 NPR
100 TWD420,31200 NPR
250 TWD1 050,78000 NPR
500 TWD2 101,56000 NPR
1000 TWD4 203,12000 NPR
2000 TWD8 406,24000 NPR
5000 TWD21 015,60000 NPR
10000 TWD42 031,20000 NPR
Обменные курсы Непальская рупия / Новый тайваньский доллар
1 NPR0,23792 TWD
5 NPR1,18959 TWD
10 NPR2,37918 TWD
20 NPR4,75836 TWD
50 NPR11,89590 TWD
100 NPR23,79180 TWD
250 NPR59,47950 TWD
500 NPR118,95900 TWD
1000 NPR237,91800 TWD
2000 NPR475,83600 TWD
5000 NPR1 189,59000 TWD
10000 NPR2 379,18000 TWD