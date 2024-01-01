2 000 новых тайваньских долларов в мавританские угии

Сконвертируйте TWD в MRU по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = UM1,238 MRU

Среднерыночный курс в 18:12
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График изменения обменного курса TWD к MRU

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MRU
1 TWD в MRUПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,24501,2552
Низкий1,22961,2196
В среднем1,23781,2378
Изменение0.50%1.55%
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Соотношение 1 TWD к MRU

За последние 30 дней максимальный курс TWD к MRU составил 1,2450, а минимальный — 1,2296. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2378. Изменение курса TWD к MRU в процентном соотношении составило 0.50.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к MRU составил 1,2552, а минимальный — 1,2196. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2378. Изменение курса TWD к MRU в процентном соотношении составило 1.55.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3260,7751,391,5197,775152,7450,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,862115,1660,704
1 GBP1,291,71111,7941,9610,031197,0721,205
1 CAD0,7190,9540,55811,0935,593109,8810,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в мавританские угии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и MRU из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в MRU, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Мавританская угия
1 TWD1,23846 MRU
5 TWD6,19230 MRU
10 TWD12,38460 MRU
20 TWD24,76920 MRU
50 TWD61,92300 MRU
100 TWD123,84600 MRU
250 TWD309,61500 MRU
500 TWD619,23000 MRU
1000 TWD1 238,46000 MRU
2000 TWD2 476,92000 MRU
5000 TWD6 192,30000 MRU
10000 TWD12 384,60000 MRU
Обменные курсы Мавританская угия / Новый тайваньский доллар
1 MRU0,80745 TWD
5 MRU4,03727 TWD
10 MRU8,07454 TWD
20 MRU16,14908 TWD
50 MRU40,37270 TWD
100 MRU80,74540 TWD
250 MRU201,86350 TWD
500 MRU403,72700 TWD
1000 MRU807,45400 TWD
2000 MRU1 614,90800 TWD
5000 MRU4 037,27000 TWD
10000 MRU8 074,54000 TWD