50 новых тайваньских долларов в монгольские тугрики

Сконвертируйте TWD в MNT по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = ₮106,1 MNT

Среднерыночный курс в 18:14
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График изменения обменного курса TWD к MNT

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MNT
1 TWD в MNTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий106,7230107,2030
Низкий105,2260104,1990
В среднем105,9177105,7565
Изменение0.75%1.76%
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Соотношение 1 TWD к MNT

За последние 30 дней максимальный курс TWD к MNT составил 106,7230, а минимальный — 105,2260. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 105,9177. Изменение курса TWD к MNT в процентном соотношении составило 0.75.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к MNT составил 107,2030, а минимальный — 104,1990. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 105,7565. Изменение курса TWD к MNT в процентном соотношении составило 1.76.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3270,7751,391,5197,775152,7450,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,861115,1490,704
1 GBP1,2911,71311,7951,96110,037197,1941,206
1 CAD0,7190,9540,55711,0935,592109,8690,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в монгольские тугрики

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и MNT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в MNT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

TWD в USD

TWD в SGD

TWD в GBP

TWD в CAD

TWD в AUD

TWD в HKD

TWD в JPY

TWD в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Монгольский тугрик
1 TWD106,07600 MNT
5 TWD530,38000 MNT
10 TWD1 060,76000 MNT
20 TWD2 121,52000 MNT
50 TWD5 303,80000 MNT
100 TWD10 607,60000 MNT
250 TWD26 519,00000 MNT
500 TWD53 038,00000 MNT
1000 TWD106 076,00000 MNT
2000 TWD212 152,00000 MNT
5000 TWD530 380,00000 MNT
10000 TWD1 060 760,00000 MNT
Обменные курсы Монгольский тугрик / Новый тайваньский доллар
1 MNT0,00943 TWD
5 MNT0,04714 TWD
10 MNT0,09427 TWD
20 MNT0,18854 TWD
50 MNT0,47136 TWD
100 MNT0,94272 TWD
250 MNT2,35680 TWD
500 MNT4,71361 TWD
1000 MNT9,42721 TWD
2000 MNT18,85442 TWD
5000 MNT47,13605 TWD
10000 MNT94,27210 TWD