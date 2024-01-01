5 новых тайваньских долларов в македонские денары

Сконвертируйте TWD в MKD по реальному обменному курсу

NT$1,000 TWD = ден1,786 MKD

Среднерыночный курс в 13:39
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График изменения обменного курса TWD к MKD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MKD
1 TWD в MKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,78621,7862
Низкий1,75021,7220
В среднем1,77021,7478
Изменение2.06%2.87%
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Соотношение 1 TWD к MKD

За последние 30 дней максимальный курс TWD к MKD составил 1,7862, а минимальный — 1,7502. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,7702. Изменение курса TWD к MKD в процентном соотношении составило 2.06.

За последние 90 дней максимальный курс TWD к MKD составил 1,7862, а минимальный — 1,7220. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,7478. Изменение курса TWD к MKD в процентном соотношении составило 2.87.

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Популярные валюты

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD11,3270,7751,391,5197,775152,750,934
1 SGD0,75410,5841,0481,1455,861115,1530,704
1 GBP1,291,71211,7941,9610,033197,1091,205
1 CAD0,7190,9540,55711,0935,592109,8720,672

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Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в македонские денары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для новых тайваньских долларов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Македонский денар
1 TWD1,78624 MKD
5 TWD8,93120 MKD
10 TWD17,86240 MKD
20 TWD35,72480 MKD
50 TWD89,31200 MKD
100 TWD178,62400 MKD
250 TWD446,56000 MKD
500 TWD893,12000 MKD
1000 TWD1 786,24000 MKD
2000 TWD3 572,48000 MKD
5000 TWD8 931,20000 MKD
10000 TWD17 862,40000 MKD
Обменные курсы Македонский денар / Новый тайваньский доллар
1 MKD0,55984 TWD
5 MKD2,79918 TWD
10 MKD5,59835 TWD
20 MKD11,19670 TWD
50 MKD27,99175 TWD
100 MKD55,98350 TWD
250 MKD139,95875 TWD
500 MKD279,91750 TWD
1000 MKD559,83500 TWD
2000 MKD1 119,67000 TWD
5000 MKD2 799,17500 TWD
10000 MKD5 598,35000 TWD