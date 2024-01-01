100 новых тайваньских долларов в японские иены
Сконвертируйте TWD в JPY по реальному обменному курсу
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График изменения обменного курса TWD к JPY
1 TWD = 4,75365 JPY
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|1 TWD в JPY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|4,7926
|4,7926
|Низкий
|4,6315
|4,3999
|В среднем
|4,7230
|4,5903
|Изменение
|2.55%
|4.93%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TWD к JPY
За последние 30 дней максимальный курс TWD к JPY составил 4,7926, а минимальный — 4,6315. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 4,7230. Изменение курса TWD к JPY в процентном соотношении составило 2.55.
За последние 90 дней максимальный курс TWD к JPY составил 4,7926, а минимальный — 4,3999. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 4,5903. Изменение курса TWD к JPY в процентном соотношении составило 4.93.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из новых тайваньских долларов в японские иены
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TWD из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TWD в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
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- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
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- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
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|Обменные курсы Новый тайваньский доллар / Японская иена
|1 TWD
|4,75365 JPY
|5 TWD
|23,76825 JPY
|10 TWD
|47,53650 JPY
|20 TWD
|95,07300 JPY
|50 TWD
|237,68250 JPY
|100 TWD
|475,36500 JPY
|250 TWD
|1 188,41250 JPY
|500 TWD
|2 376,82500 JPY
|1000 TWD
|4 753,65000 JPY
|2000 TWD
|9 507,30000 JPY
|5000 TWD
|23 768,25000 JPY
|10000 TWD
|47 536,50000 JPY
|Обменные курсы Японская иена / Новый тайваньский доллар
|100 JPY
|21,03650 TWD
|1000 JPY
|210,36500 TWD
|1500 JPY
|315,54750 TWD
|2000 JPY
|420,73000 TWD
|3000 JPY
|631,09500 TWD
|5000 JPY
|1 051,82500 TWD
|5400 JPY
|1 135,97100 TWD
|10000 JPY
|2 103,65000 TWD
|15000 JPY
|3 155,47500 TWD
|20000 JPY
|4 207,30000 TWD
|25000 JPY
|5 259,12500 TWD
|30000 JPY
|6 310,95000 TWD