500 турецких лир в коста-риканские колоны
Сконвертируйте TRY в CRC по реальному обменному курсу
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|1 TRY в CRC
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|16,3642
|16,4490
|Низкий
|15,7950
|15,4099
|В среднем
|16,0206
|15,9679
|Изменить
|0.48%
|3.99%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TRY к CRC
За последние 30 дней максимальный курс TRY к CRC составил 16,3642, а минимальный — 15,7950. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 16,0206. Изменение курса TRY к CRC в процентном соотношении составило 0.48.
За последние 90 дней максимальный курс TRY к CRC составил 16,4490, а минимальный — 15,4099. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 15,9679. Изменение курса TRY к CRC в процентном соотношении составило 3.99.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из турецких лир в коста-риканские колоны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и CRC из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в CRC, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Турецкая лира / Коста-риканский колон
|1 TRY
|16,04310 CRC
|5 TRY
|80,21550 CRC
|10 TRY
|160,43100 CRC
|20 TRY
|320,86200 CRC
|50 TRY
|802,15500 CRC
|100 TRY
|1 604,31000 CRC
|250 TRY
|4 010,77500 CRC
|500 TRY
|8 021,55000 CRC
|1000 TRY
|16 043,10000 CRC
|2000 TRY
|32 086,20000 CRC
|5000 TRY
|80 215,50000 CRC
|10000 TRY
|160 431,00000 CRC