1 турецкая лира в китайские юани

Сконвертируйте TRY в CNY по реальному обменному курсу

1 try
0,22 cny

TL1,000 TRY = ¥0,2200 CNY

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в CNYПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,22330,2252
Низкий0,21940,2194
В среднем0,22110,2228
Изменить-0.46%-0.98%
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Соотношение 1 TRY к CNY

За последние 30 дней максимальный курс TRY к CNY составил 0,2233, а минимальный — 0,2194. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2211. Изменение курса TRY к CNY в процентном соотношении составило -0.46.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к CNY составил 0,2252, а минимальный — 0,2194. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2228. Изменение курса TRY к CNY в процентном соотношении составило -0.98.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецкая лира

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TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Китайский юань RMB
1 TRY0,22003 CNY
5 TRY1,10017 CNY
10 TRY2,20033 CNY
20 TRY4,40066 CNY
50 TRY11,00165 CNY
100 TRY22,00330 CNY
250 TRY55,00825 CNY
500 TRY110,01650 CNY
1000 TRY220,03300 CNY
2000 TRY440,06600 CNY
5000 TRY1 100,16500 CNY
10000 TRY2 200,33000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Турецкая лира
1 CNY4,54477 TRY
5 CNY22,72385 TRY
10 CNY45,44770 TRY
20 CNY90,89540 TRY
50 CNY227,23850 TRY
100 CNY454,47700 TRY
250 CNY1 136,19250 TRY
500 CNY2 272,38500 TRY
1000 CNY4 544,77000 TRY
2000 CNY9 089,54000 TRY
5000 CNY22 723,85000 TRY
10000 CNY45 447,70000 TRY