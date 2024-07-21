500 турецких лир в болгарские левы

Сконвертируйте TRY в BGN по реальному обменному курсу

500 try
27,19 bgn

TL1,000 TRY = лв0,05439 BGN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05590,0566
Низкий0,05400,0540
В среднем0,05510,0557
Изменить-2.34%-3.42%
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Соотношение 1 TRY к BGN

За последние 30 дней максимальный курс TRY к BGN составил 0,0559, а минимальный — 0,0540. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0551. Изменение курса TRY к BGN в процентном соотношении составило -2.34.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к BGN составил 0,0566, а минимальный — 0,0540. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0557. Изменение курса TRY к BGN в процентном соотношении составило -3.42.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

TRY в USD

TRY в EUR

TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

TRY в EGP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Болгарский Лев
1 TRY0,05439 BGN
5 TRY0,27194 BGN
10 TRY0,54389 BGN
20 TRY1,08778 BGN
50 TRY2,71945 BGN
100 TRY5,43889 BGN
250 TRY13,59723 BGN
500 TRY27,19445 BGN
1000 TRY54,38890 BGN
2000 TRY108,77780 BGN
5000 TRY271,94450 BGN
10000 TRY543,88900 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Турецкая лира
1 BGN18,38610 TRY
5 BGN91,93050 TRY
10 BGN183,86100 TRY
20 BGN367,72200 TRY
50 BGN919,30500 TRY
100 BGN1 838,61000 TRY
250 BGN4 596,52500 TRY
500 BGN9 193,05000 TRY
1000 BGN18 386,10000 TRY
2000 BGN36 772,20000 TRY
5000 BGN91 930,50000 TRY
10000 BGN183 861,00000 TRY