1 тунисский динар в польские злотые

Сконвертируйте TND в PLN по реальному обменному курсу

1 tnd
1,27 pln

DT1,000 TND = zł1,269 PLN

Среднерыночный курс в 20:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 TND в PLNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,29041,3028
Низкий1,25661,2562
В среднем1,27141,2739
Изменить-1.55%-1.17%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 TND к PLN

За последние 30 дней максимальный курс TND к PLN составил 1,2904, а минимальный — 1,2566. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,2714. Изменение курса TND к PLN в процентном соотношении составило -1.55.

За последние 90 дней максимальный курс TND к PLN составил 1,3028, а минимальный — 1,2562. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,2739. Изменение курса TND к PLN в процентном соотношении составило -1.17.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1161,4941,6280,96819,642
1 GBP1,18711,291108,1161,7731,9321,14823,307
1 USD0,9190,774183,7231,3731,4960,88918,049
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,216

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в польские злотые

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и PLN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в PLN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для тунисский динар

TND в USD

TND в EUR

TND в GBP

TND в INR

TND в JPY

TND в RUB

TND в AUD

TND в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Тунисский динар / Польский злотый
1 TND1,26929 PLN
5 TND6,34645 PLN
10 TND12,69290 PLN
20 TND25,38580 PLN
50 TND63,46450 PLN
100 TND126,92900 PLN
250 TND317,32250 PLN
500 TND634,64500 PLN
1000 TND1 269,29000 PLN
2000 TND2 538,58000 PLN
5000 TND6 346,45000 PLN
10000 TND12 692,90000 PLN
Обменные курсы Польский злотый / Тунисский динар
1 PLN0,78784 TND
5 PLN3,93922 TND
10 PLN7,87843 TND
20 PLN15,75686 TND
50 PLN39,39215 TND
100 PLN78,78430 TND
250 PLN196,96075 TND
500 PLN393,92150 TND
1000 PLN787,84300 TND
2000 PLN1 575,68600 TND
5000 PLN3 939,21500 TND
10000 PLN7 878,43000 TND