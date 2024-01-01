1 тунисский динар в японские иены
Сконвертируйте TND в JPY по реальному обменному курсу
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|1 TND в JPY
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|51,8115
|51,8115
|Низкий
|50,2640
|48,7387
|В среднем
|51,1287
|50,3578
|Изменить
|-0.37%
|3.41%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 TND к JPY
За последние 30 дней максимальный курс TND к JPY составил 51,8115, а минимальный — 50,2640. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 51,1287. Изменение курса TND к JPY в процентном соотношении составило -0.37.
За последние 90 дней максимальный курс TND к JPY составил 51,8115, а минимальный — 48,7387. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 50,3578. Изменение курса TND к JPY в процентном соотношении составило 3.41.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из тунисских динаров в японские иены
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите TND из выпадающего списка для исходной валюты и JPY из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TND в JPY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
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|Обменные курсы Тунисский динар / Японская иена
|1 TND
|50,74610 JPY
|5 TND
|253,73050 JPY
|10 TND
|507,46100 JPY
|20 TND
|1 014,92200 JPY
|50 TND
|2 537,30500 JPY
|100 TND
|5 074,61000 JPY
|250 TND
|12 686,52500 JPY
|500 TND
|25 373,05000 JPY
|1000 TND
|50 746,10000 JPY
|2000 TND
|101 492,20000 JPY
|5000 TND
|253 730,50000 JPY
|10000 TND
|507 461,00000 JPY